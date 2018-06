Man uit Deurne krijgt vijf jaar cel en tbs voor afpersing, ontucht en kinderporno

DEN BOSCH - Een 28-jarige man uit Deurne is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van in totaal vijf jaar en tbs met voorwaarden. Dat heeft het Hof in Den Bosch dinsdag bepaald. De man probeerde vrouwen af te persen, pleegde ontucht met minderjarige meisjes en had kinderporno in zijn bezit.

De rechter besloot ook dat de man zijn slachtoffers een schadevergoeding moet betalen van ruim 7600 euro.

Kans op herhaling

Het gerechtshof neemt het hoog op dat de Deurnenaar eerder ook al is veroordeeld voor het bezitten van kinderporno, maar daar gewoon mee is doorgegaan.

Ook zou de kans op herhaling groot zijn. Daarom heeft de man behandeling nodig in een kliniek. Volgens deskundigen heeft hij een persoonlijkheidsstoornis.