Erfenis van 120.000 euro van gelovige vrouw gaat naar voormalig pastoor Asten, beslist het hof

DEN BOSCH - De familie van de in 2014 overleden mevrouw Tonny van Empel uit Asten heeft geen recht op haar volledige erfenis. Het gerechtshof heeft dinsdag besloten dat het testament geldig is. Daarin laat de tante van de familie het grootste deel van haar vermogen, volgens de familie zo’n 120.000 euro, na aan de toenmalige pastoor Hermans van Asten.

"De uitspraak is teleurstellend voor de familie", zegt advocate Van den Elzen. "Het zou prettig zijn geweest als er begrip was geweest voor de stelling van de familie, ook door de kerk."

Want tante Tonny van Empel zou op haar sterfbed tegen haar nicht Jolanda hebben gezegd: “Ik heb een grote fout gemaakt. Ik heb het geld aan de verkeerde gegeven. Maar ik kom in ieder geval wel in de hemel.” Volgens de nicht zou de tante spijt hebben van haar testament dat ze vier jaar daarvoor had opgesteld. Daarin zou het grootste deel van haar erfenis naar de pastoor gaan.

'Vrouw was gelovig en beïnvloedbaar'

Het gevecht over de erfenis loopt al jaren. Naast het geld gaat het ook om een garagebox en de inboedel van het huis van de tante. Pastoor Hermans zegt dat het om een schenking gaat die hij niet als pastoor, maar op persoonlijke titel heeft ontvangen en dus accepteert.

De rechter zag eerder al niets in het vernietigen van het testament. Het hof oordeelt nu ook dat de familie niet heeft kunnen aantonen dat de vrouw wilsonbekwaam was tijdens het opmaken van het testament en ook niet dat de pastoor hierbij druk heeft uitgeoefend

'Zaak met alleen maar verliezers'

De priester was opgelucht toen de rechter hem eind 2015 in het gelijk stelde. Voor hem voelt de hele kwestie als laster en smaad en 'is het een zaak met alleen maar verliezers'. Hij is in middels al ruim twee jaar pastoor in Druten. Hij wil op deze uitspraak van het gerechtshof niet meer reageren.

'Gedragscode kerk wel degelijk hier van toepassing'

"Kerkjuristen zijn het met ons eens", zegt Van den Elzen, "de gedragscode van de kerk gaat juist ook over de bescherming van kwetsbare parochianen. En dus zou het hof dit in deze zaak kunnen meenemen." De advocate wijst nog maar eens op het absoluut verbod dat de kerk in 2014 heeft ingesteld op het aanvaarden van erfenissen door pastoors.

Volgens het hof is het aanvaarden van de erfenis door de pastoor toch niet in strijd met de kerkelijke regels en de gedragscode, omdat die namelijk gericht zijn op de verhouding tussen de pastoor en de kerk en niet tussen de pastoor en gelovigen.

'Gaat niet om het geld'

Het zou de nabestaanden overigens niet zelf om het geld te doen. Een nicht zei eerder: “We hebben de pastoor gevraagd om het aan de kerk te geven, dan zouden we daar geen problemen mee hebben.”

Pastoor Hermans verklaarde tijdens de zitting voor het gerechtshof in april bij monde van zijn advocaat dat hij wel kan begrijpen dat de familie teleurgesteld is omdat zij niets erven. Maar dat maakt nog niet dat de erfenis hem dus niet toekomt.