Angelo S. hoort de zwaarst mogelijke straf eisen: twee jaar en jeugd-tbs voor de moord op Savannah

UTRECHT - Twee jaar cel met tbs is er geëist tegen de 17-jarige Angelo S. uit Den Bosch. Hij wordt verdacht van de moord op Savannah. Het is de zwaarst mogelijke straf voor een minderjarige. De 14-jarige Savannah kwam op 1 juni vorig jaar door geweld om het leven. Angelo was toen nog 16 en had een afspraakje met haar. Hij is de laatste die haar levend gezien heeft.

Tijdens de rechtszaak, waar drie dagen voor uitgetrokken zijn, heeft Angelo niet veel losgelaten over wat er die dag allemaal gebeurd is. Dinsdag is dag twee van de inhoudelijke behandeling voor de rechtbank in Utrecht. Omdat Angelo minderjarig is, is de behandeling achter gesloten deuren.

De persrechter mag wel bij de zitting zijn en doet af en toe verslag aan de aanwezige media. Maandag werd duidelijk dat verdachte jongen het het zwaar had. Aanwezigen, onder wie de familie van de verdachte zelf en de familie van Savannah, moesten op verzoek ook buiten de rechtszaal wachten, toen de rechter Angelo ondervroeg. De rechtbank hoopte dat de jongen dan spraakzamer zou zijn.

Er is nog veel onduidelijkheid over de doodsoorzaak van Savannah. Zij werd drie dagen na haar vermissing dood gevonden in een sloot in Bunschoten. Volgens de officier van justitie kan het niet anders dan dat de verdachte verantwoordelijk is voor haar dood.

Om tot deze conclusie te komen, zijn ook andere scenario’s zoals zelfdoding of de betrokkenheid van een derde persoon onderzocht. De verdachte ontkent ook maar iets met de dood van Savannah te maken te hebben, maar heeft voor de genoemde uitkomsten van het politieonderzoek geen verklaring gegeven.

De online communicatie-uitingen van Angelo zijn uitgebreid onderzocht. Daaruit kan volgens de officier van justitie afgeleid worden dat hij vóór 1 juni al van plan was Savannah iets aan te doen. De officier van justitie concludeert daarom dat er sprake is geweest van voorbedachte rade en acht daarmee moord bewezen.

Over twee weken volgt de uitspraak in Utrecht. Die is in tegenstelling tot deze behandeling wel openbaar.