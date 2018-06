Grijpt Tilburg naast de nieuwe gigafabriek van Tesla?

De opening van de eerste assemblagefabriek van Tesla in Tilburg in 2013 (foto: Raoul Cartens)

PALO ALTO (VS) - De eerste Europese gigafabriek van automaker Tesla komt waarschijnlijk niet in Tilburg maar in Duitsland. Volgens Tesla-baas Elon Musk is dat land namelijk de eerste keuze voor Tesla in Europa, zo liet hij via Twitter weten. Het zou volgens Musk logisch zijn als de fabriek dan in de buurt van de Franse grens en ook nabij de Benelux-landen verrijst.

Tesla wil in Europa een grote fabriek voor elektrische auto's en accu's bouwen en is op zoek naar een geschikte locatie.

Assemblagefabriek

De Nederlandse regering beloofde eerder dat ze zich sterk zal maken om Tesla over te halen de megafabriek in Nederland neer te zetten. In Tilburg heeft Tesla al twee assemblagefabrieken voor de elektrische auto's, dus was ook in beeld voor de nieuwe gigafabriek. Maar ook andere regio's zoals Lelystad en Drenthe klopten aan de deur bij Tesla 'als ideale vestigingsplaats'.



De inspanningen van het kabinet lijken dus niet te hebben gewerkt. Ook Frankrijk hengelde, zoals het er nu naar uitziet, vergeefs naar de nieuwe Tesla-fabriek.