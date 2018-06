Onverbeterlijke geweldpleger uit Uden moet twee jaar zitten

DEN BOSCH/UDEN - De rechtbank in Den Bosch heeft een 41-jarige man uit Uden veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor afpersing, vrijheidsberoving, mishandeling en bedreigingen.

De verdachte dwong in oktober 2016 zijn ex-vriendin met geweld om haar autosleutel en -papieren af te geven en een schuldbekentenis op te stellen. Hij hield haar daarvoor enige tijd tegen haar zin vast.

De Udenaar trof zijn ex in het huis van zijn moeder. Hij sloeg haar, pakte haar vast en duwde haar zijn auto in. Hij bracht haar vervolgens - tegen haar wil – naar haar huis waar de autopapieren lagen. Zijn moeder probeerde dit te voorkomen. De verdachte gooide haar daarom tegen een muur.

Met de dood bedreigd

Terwijl de verdachte in april 2017 in de gevangenis zat, bedreigde hij meermalen een andere ex-vriendin, de moeder van zijn twee kinderen, met de dood. In september 2017 deed hij dat nog eens, ook vanuit zijn cel.

Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank er rekening mee dat de Udenaar zijn bedreigingen uitte waar zijn kinderen bij waren. Ook oordeelde de rechtbank dat de man ondanks enkele veroordelingen blijkbaar niks had geleerd en dat hij niet van plan is zijn gedrag te veranderen. Tijdens de rechtszitting liet de Udenaar ook niet merken dat hij begreep dat hij iets fout had gedaan.