Stormloop op kaartjes voor komiek Klaas Dijkhoff, maar er komt nóg een show!

VELDHOVEN - Hij had het niet verwacht, maar het loopt storm met de kaartjes voor het theateroptreden van Klaas Dijkhoff. Hij staat 25 juni met komiek Rob Scheepers op het podium in Veldhoven. De voorstelling is zo goed als uitverkocht, maar de VVD-politicus zegt nu al toe dat er een vervolg komt. “We’re going to need a bigger boat’’, grapt Dijkhoff op Twitter.

De voorstelling van Scheepers en Dijkhoff is een try-out van 'Stand-up politics' een combi van cabaret en politiek. En het is eigenlijk een experiment. De show brengt politieke onderwerpen op een luchtige manier, met gezelligheid en humor. Blijkbaar hebben veel mensen daar vertrouwen in, gezien de run op een plekje in het theater.

Dijkhoff is blij verrast. “We dachten we hebben een politie café maar dan nèt iets leuker dan anders, misschien komen er wel mensen op af. Maar, er zijn zoveel aanmeldingen dat we helaas ook mensen moeten teleurstellen.’’

Wie graag naar de voorstelling wil, niet getreurd. Om zijn fans gerust te stellen meldt de Bredase politicus dinsdagmiddag dat er meer voorstellingen komen in onze regio en in de rest van de Nederland. “Dan pakken we een grotere zaal. Kunnen jullie alsnog komen!’’

