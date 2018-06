Speurhonden en mannen met bivakmutsen bij inval in Eindhoven

EINDHOVEN - De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag een huiszoeking verricht in een huis aan de Mimosalaan. Daarbij werden onder meer speurhonden en mannen met bivakmutsen ingezet.

Een woordvoerder van de marechaussee geeft aan dat er niet veel over de zaak verteld kan worden. "Lopende het onderzoek kunnen we niet meer zeggen dan dat er een huiszoeking wordt verricht."

Medewerkers geven wel aan dat het niets te maken heeft met de drie personen die elders in het land zijn aangehouden in verband met de aanslagen in Parijs.

In de Mimosalaan zaten in de middag meerdere bewoners belangstellend te kijken. "Er wonen meerdere Syrische mensen. Er gebeurt vaak wat. In de nacht rijden er vaak auto's langs en wordt er van alles in- en uitgeladen."