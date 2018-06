De shetlandpony's van Monique zijn gestolen: 'Ongelofelijk dat niemand wat gezien heeft'

ROSMALEN - "Ze zien er ook zo leuk uit samen." Monique Vorstenbosch lijkt bijna te snappen dat haar shetlandpony's zijn gestolen. Maandag stonden ze nog in het weiland aan de Oude Baan dat grenst met de Van Roestelbaan in Rosmalen. Dinsdagmorgen waren ze weg. "Gestolen", daar is Monique van overtuigd.

Het gaat om moeder Pebbles en haar hooguit drie maanden oude veulen Roosje. "Het hek stond op een klein kiertje. Daar zou die kleine misschien nog wel doorheen kunnen, maar dat zou moeder nooit lukken. Wat me nog het meest verbaast, is dat niemand wat gezien heeft. Ze staan aan een drukke weg echt op een zichtlocatie."







"Het is zo ontzettend triest", vertelt Monique in sneltreinvaart verder. "Het zijn zulke makke dieren. Ze lopen met iedereen mee. Daarom komen hier ook zo vaak mensen langs om te aaien en te knuffelen en foto's te maken."

Opmerkelijk

Monique staat ook niet raar te kijken als haar paardjes op de gevoelige plaat vastgelegd worden, maar bij een momentje laatst had ze een raar gevoel. "Iemand zag hoe twee jonge jongens op crossbrommers of motoren foto's maakten van Pebbles en Roosje.  Het vreemde was dat ze hun helm ophielden, dat is onhandig en ziet er op zijn minst eigenaardig uit."

En dan is er ook nog het verhaal dat er twee weken geleden een vermiste shetland uit de buurt een heel eind verderop werd gevonden in Gamer. "Het beestje stond op het spoor. Ik denk dat dieven het diertje hebben gedumpt toen ze zagen dat hij een 'overbite' had. In gewone mensentaal een 'centenbakkie'."

Op bestelling

Het zijn geen dure beestjes. "Een shetland kost 150 euro. Maar het is juist deze combinatie met een veulentje wat hen zo aantrekkelijk maakt. Monique denkt dat haar schatjes in opdracht zijn gestolen. "Daarom is dat andere pony'tje uit de bus of trailer is gezet, omdat het niet aan de bestelling voldeed."

Het leed is vooral niet te overzien voor de jeugdige verzorgsters van de pony's. "Zij moesten laatst al afscheid nemen van een ander veulentje omdat het een vergroeid beentje had. Nu zijn ze Pebbles en Roosje ook nog kwijt. "