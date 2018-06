Boswachter redt 15 reekalfjes van dood door maaimachines: 'De hereniging met de moeder is prachtig'

BERGEN OP ZOOM - Doodstil liggen de weerloze reekalfjes in het hoge gras. De late lentezon verwarmt die diertjes alsof ze nog héél dicht bij hun moeder zijn. Witte stippen in hun vacht moeten de pasgeborenen onzichtbaar maken voor hongerige vossen of haviken. Maar de rust van de reekalfjes in het natuurgebied bij Bergen op Zoom wordt dinsdag toch verstoord. Dit keer niet door roofdieren. Het zijn boswachter Erik de Jonge en zijn vrijwilligers die de diertjes redt van de allesverslindende maaimachines.

Als het gras halverwege juni hoog staat, willen de boeren gaan maaien. Om te voorkomen dat de reekalfjes door de vlijmscherpe messen worden geraakt, gaan boswachter en vrijwilligers elk jaar op zoek naar de jonge dieren. Systematisch worden de weilanden afgelopen. "De afgelopen dagen hebben we al vijftien reekalfjes uit het hoge gras gehaald", zegt Erik de Jonge met trots.

Maaitijd

Boeren die hun 'natuurhooi' willen binnenhalen, laten meestal aan De Jonge weten wanneer ze beginnen met maaien. Zo hebben de natuurliefhebbers tijd om de kalfjes te gaan zoeken. "Elk dier dat we vinden, is voor ons een feestje."

De reekalfjes worden jaarlijks voor een juni geboren. Bij gevaar rennen de oudere dieren weg, maar de net twee weken oude reetjes drukken zich bij gevaar stevig tegen de grond. Ze blijven heel stil liggen.

'Soms gaat het mis'

"Dat werkt tegen roofdieren goed, maar een maaimachine houden ze niet tegen", vertelt de boswachter. Zo af en toe gaat het dan toch mis. Dit seizoen zijn er in het werkgebied van De Jonge vier reekalfjes in een maaimachine terechtgekomen en overleden. "Dat is echt verschrikkelijk. Ook de boeren zijn daar hevig van ontdaan."

Dinsdag hebben de reekalfjes geluk. Na uren zoeken worden vier stuks door de boswachter en vrijwilligers uit het veld gehaald en naar een veilige plek gebracht. Geduldig wachten de diertje tot hun moeder ze komt halen. "De hereniging is prachtig. Dat geeft zo'n ontzettend goed gevoel. Daar doe je het voor", aldus De Jonge.