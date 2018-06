'Brand studentenflat in Tilburg aangestoken'

TILBURG - De brand die maandagnacht een verdieping van een studentenflat in Tilburg is de as legde, is aangestoken door insluipers. Dat schrijft WonenBreburg in een brief aan de bewoners van het complex aan de Professor Verbernelaan.

De brand brak rond vier uur uit en richtte veel schade aan. Niemand raakte gewond. De flat die voornamelijk wordt bewoond door buitenlandse studenten, stond vanwege het einde van het studiejaar leeg. "Alle buitenlandse studenten die er woonden, zijn vorige week vertrokken", zo staat in de brief te lezen.

Herstelwerkzaamheden

De flat wordt nu hersteld en schoongemaakt voor het begin van het nieuwe studiejaar. Vorig jaar was er rond dezelfde tijd ook al een brand in de flat. Ook toen ontstond het vuur op de derde verdieping. De politie is een onderzoek begonnen.