Vijf auto's botsen op elkaar op A50 bij Eindhoven, weg is helemaal dicht

EINDHOVEN - Op de A50 bij Eindhoven zijn dinsdagavond vijf auto's op elkaar gebotst ter hoogte van knooppunt Ekkersweijer. De weg is helemaal dicht richting Son en Breugel. Bij het ongeluk is een dode gevallen.

LEES VOOR DE LAATSTE INFORMATIE: Dode bij ongeluk met vijf auto's op A50 bij Eindhoven

Ook vielen er twee zwaargewonden en twee lichtgewonden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een trauma-arts ging mee in de ambulance.

Verbindingsweg dicht

Rond zes uur stond er zo'n twee kilometer file. Ook de verbindingsweg van de A2 richting de A50 is dicht. Verkeer vanuit Den Bosch richting Helmond moet omrijden via Oss/Veghel over de A59 en de A50.

Het verkeer op de weg staat muurvast. Mensen stappen uit hun auto omdat er geen beweging meer in zit. Het is nog onbekend hoe lang dit gaat duren.