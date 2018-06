2,2 miljoen liter water moet voor zondag in 50-meterbad worden gepompt (maar niet te snel)

BREDA - De vlag gaat uit bij openluchtzwembad De Wolfslaar in Breda. Nu wordt er nog keihard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen, maar zondag gaat het 50-meterbad van het zwembad weer open. Het vullen van het gerenoveerde bad is maandag begonnen. De heropening van het zwembad liep eerder maanden en maanden vertraging op.

In het 50-meterbad van openluchtzwembad De Wolfslaar in Breda gaat rond de 2,2 miljoen liter water. En die enorme plas water wordt sinds maandag dag en nacht in het bad gepompt. Het vol laten lopen van het bad mag ook weer niet te snel gaan, omdat anders de woonwijk in de buurt van het zwembad zonder water zou komen te zitten.

Terugblik

Het openluchtzwembad, dat voor een enorme som geld is gerenoveerd, kende afgelopen maanden alleen maar tegenslagen. Keer op keer moest de (her)opening worden uitgesteld omdat de weersomstandigheden in januari en maart van dit jaar een desastreuze uitwerking hadden op de renovatie en op het nieuwe tegelwerk in het zwembad.

Eind vorige week is het ‘betegelen’ van het zwembad afgerond en werd ook de tent weggehaald, die over het bad was gebouwd voor de renovatie. Na een grondige inspectie kwam maandag het groene licht om het bad te gaan vullen. Het meer dan een halve-eeuw oude buitenbad is helemaal gerenoveerd en oogt niet alleen als splinternieuw, maar is op de fundering en de betonnen bak na ook een compleet nieuw buitenbad geworden.

Zondag gaan we open

De laatste werkzaamheden bestaan nu nog uit het renoveren van de bestrating en het zonneterras rond het zwembad zelf, maar dat is een ‘mini-klusje’ in verhouding tot de renovatie van het zwembad zelf . “Zondag 24 juni gaat het bad open”, meldt de trotse beheerder Tim Verbraak.