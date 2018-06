'Tophockey en Brabantse gastvrijheid', Breda is klaar voor Champions Trophy

BREDA - Breda is klaar voor de Champions Trophy hockey, die komende zaterdag begint. Op het terrein van hockeyclub Breda is een stadion voor 8000 toeschouwers verrezen en een groot promotiedorp. Dinsdagmiddag droeg wethouder Paul de Beer symbolisch de sleutel van het complex over aan de hockeybond.

Blikvanger was woensdagmiddag toch eigenlijk wel de Champions Trophy zelf. De cup was gearriveerd in Breda en stond pontificaal te blinken op het hoofdveld. De symbolische overdracht van de sleutel was leuk, net als de genomen strafballen door wethouder Paul de Beer en hockeyofficial Madeleine Bakker, maar het gaat natuurlijk om het sportieve.

Gave sfeer

"De Champions Trophy is eigenlijk een soort mini-WK", zegt de Bredase sportwethouder Paul de Beer, die zich sterk maakte voor het toernooi. "De heren van de zes beste hockeylanden spelen tegen elkaar. Dat is erg spannend, want de verschillen tussen die landen zijn erg klein. Je weet nooit wie er gaat winnen. De Champions Trophy staat verder bekend om de enorm gave sfeer en daar gooien wij nog een flinke dosis Brabantse gastvrijheid over heen."

In Breda is hard gewerkt om het achtdaagse evenement er gelikt uit te laten zien. Op het terrein van hockeyclub Breda is een stadion voor 8000 toeschouwers uit de grond gestampt. Plus een heel promotiedorp.









Het hele evenement kost de gemeente Breda bijna een miljoen euro, maar Wethouder Paul de Beer is er trots op. "De Champions Trophy levert Breda nu al enorme exposure op", zo zegt hij. "Het wordt in enorm veel landen uitgezonden. De naamsbekendheid en de beelden uit het Bredase zijn enorm goed voor het profiel van de stad. Maar het is ook goed om onze eigen verenigingen te 'boosten', want we willen structureel tophockey in Breda zien."





De Champions Trophy voor de heren in Breda is van zaterdag 23 juni tot en met zondag 1 juli. De deelnemende landen zijn Nederland, India, Pakistan, Argentinië, Australië en België. Het is de laatste keer dat het toernooi in deze vorm wordt gespeeld, want er komt een nieuwe opzet. De Nederlandse dames spelen in dezelfde week in Breda om de 4-Nations Trophy tegen China, Japan en Spanje.