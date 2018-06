Dode bij ongeluk met vijf auto's op A50 bij Eindhoven

EINDHOVEN - Bij een ongeluk met vijf auto's op de snelweg A50 bij Eindhoven is dinsdag aan het eind van de middag een dode gevallen . Ook zouden er twee zwaargewonden en twee lichtgewonden zijn. Het ongeluk gebeurde iets na halfzes bij knooppunt Ekkersweijer in de richting van Son en Breugel.

De exacte toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk. Twee traumahelikopters werden opgeroepen. Ook vijf ambulances kwamen naar de plaats van . De gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een trauma-arts ging mee in de ambulance.

'Auto's in volle vaart tegen elkaar'

Het ongeluk gebeurde in volle vaart, vertelt ooggetuige Lieke Kox aan Omroep Brabant. Ze zag het gebeuren in haar achteruitkijkspiegel. “Het gebeurde twee auto’s na mij. Het verkeer stond opeens stil, maar dat zie en voel je op dat punt vaak niet aankomen. De auto's botsten in volle vaart tegen elkaar.”

De A50 richting Son en Breugel is helemaal dicht. Ook de verbindingsweg van de A2 richting de A50 is afgesloten. Het verkeer staat muurvast. De ANWB meldt dat het nog lang gaat duren voor de weg wordt vrijgegeven. Het verkeer zal onder begeleiding worden weggeleid.