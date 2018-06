Wat gebeurde er bij de dodelijke aanrijding in Vught? Politie sluit weg af voor reconstructie

VUGHT - De Helvoirtseweg in Vught is van dinsdagavond negen uur tot 's nachts één uur gedeeltelijk afgesloten voor een een reconstructie van een ongeluk door de politie. Bij het verkeersongeval kwam in december vorig jaar een 23-jarige inwoner van Vught om het leven.

Het slachtoffer werd op 13 december geschept door een automobilist. Hij zou door de harde klap een aantal meter over de weg zijn geslingerd. Brandweermannen die toevallig langsreden, verleenden eerste hulp aan het slachtoffer. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Hoge snelheid

De automobilist, een 19-jarige man uit Vught, werd door de politie aangehouden. Volgens getuigen zou de auto eerder die avond al zijn gezien terwijl hij met hoge snelheid op de N65 reed.

Met de reconstructie wil de politie meer inzicht krijgen in het verloop en de oorzaak van het ongeluk en de snelheid van de automobilist. De Helvoirtseweg tussen de spoorwegovergang en de Oude Kerkstraat is afgesloten. Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid.