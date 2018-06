Brand in vliegtuig Transavia op Eindhoven Airport geblust

EINDHOVEN - Op Eindhoven Airport heeft dinsdagavond korte tijd een brand gewoed in een vliegtuig dat aan de grond stond. Het ging het om een toestel van Transavia dat vanuit Sevilla kwam. Het vliegtuig was net geland en stond klaar om de passagiers van boord te laten, toen er brand in een van de motoren ontstond. Alle inzittenden konden het vliegtuig verlaten. Niemand raakte gewond.

Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse op de luchthaven. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De brand was snel onder controle en was rond kwart voor elf geblust.

Geschrokken reizigers worden opgevangen door personeel van de luchthaven.