Verdachte van mislukte helikopterkaping is voortvluchtige man uit Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een van de verdachten van de voorkomen helikopterkaping van vorig jaar oktober, waarbij mannen probeerden om topcrimineel Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond te bevrijden, is de 39-jarige Abdelghafour L. uit Bergen op Zoom. De man is nog voortvluchtig.

L. wordt samen met acht anderen verdacht van de mislukte kaping. Daarnaast zou hij meerdere vuurwapens bezitten en verantwoordelijk worden gehouden voor de heling van drie gestolen voertuigen.

Verijdeld

De kaping van de helikopter, en de geplande bevrijding, kon worden voorkomen door de politie. De Amsterdamse recherche had namelijk lucht gekregen van het plan. Bij het ingrijpen werden meerdere mannen aangehouden en werd een van hen doodgeschoten.

Het is nog onduidelijk wat de precieze rol van de verdachte is geweest bij de kaping. Het OM en de advocaten van de man willen nog niks kwijt. Woensdag is er een zitting in de rechtszaak, mogelijk wordt er dan meer duidelijk.

