Minstens 15 procent van boeren is benaderd door criminelen, en de druk neemt toe

EINDHOVEN - Dat Brabantse boeren vaak worden benaderd door criminelen is inmiddels geen geheim meer. Maar uit onderzoek van Trouw blijkt nu dat 15 procent van de Nederlandse boeren ooit is benaderd om stallen of loodsen af te staan in ruil voor een (ruime) vergoeding. In het zuiden ligt dat aantal zeer waarschijnlijk nog hoger.

Politie en justitie gaan er in Brabant en Limburg van uit dat 1 op de 5, tot zelfs 3 op de 5, boeren benaderd zijn. Harde cijfers hierover ontbreken echter. Trouw heeft daarbij alleen gekeken naar een landelijk gemiddelde. Dit aantal ligt een stuk hoger dan het percentage dat naar voren kwam uit een steekproef van Omroep Brabant vorig jaar. Daaruit bleek nog dat 13 procent van de boeren wel eens benaderd was. Uit dat onderzoek kwam ook naar voren dat Brabantse boeren zeer actief benaderd worden met 'wietbrieven' en deur tot deur campagnes.

Druk neemt toe

Volgens Freek Pecht, coördinator synthetische drugs van de politie Zeeland-West-Brabant, neemt de druk op boeren steeds meer toe. Dit ondanks de toename van het aantal invallen door de politie. "Veel agrariërs hebben geen opvolgers, en leegstand neemt zichtbaar toe. Dan wordt het voor boeren wel erg moeilijk om nee te zeggen als iemand langskomt die geld aanbiedt", zo zegt hij in Trouw.

Minister Schouten zegt in reactie op het onderzoek bezig te zijn met een aanpak om de macht van supermarkten te beperken. Doel is om te zorgen dat boeren weer eerlijkere prijzen krijgen voor hun producten en dus minder snel verleid worden om in zee te gaan met criminelen.

