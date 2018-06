Grote financiële problemen voor HAS Hogeschool in Den Bosch, onderwijs in gevaar

DEN BOSCH - De HAS Hogeschool in Den Bosch heeft grote financiële problemen. Dit blijkt uit een kritisch rapport van de onderwijsinspectie dat vorige maand al is verschenen. Volgens dat rapport zal de school aan het einde van dit jaar een tekort van 3,5 miljoen euro hebben als er niks gebeurt. Daarom is de school nu onder financieel toezicht geplaatst.

Volgens het rapport is het goed mogelijk dat ‘binnen afzienbare termijn’ het onderwijs op de school in de problemen komt. Wat dit precies betekent is niet duidelijk.

Nieuwbouw

De problemen zijn volgens het rapport mede veroorzaakt door grote eigen investeringen in nieuwbouw. Ook zou het bestuur financieel geen controle hebben.

In het rapport staat dat de hogeschool de problemen heeft erkend. Inmiddels is er een verbeterplan opgesteld om de school uit de problemen te halen. Dick Pouwels zegt in een reactie tegen het Brabants Dagblad dat het liquiditeitsprobleem van 3,5 miljoen euro in juli deels zal zijn weggewerkt.