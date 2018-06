B&B La Marquise in Budel is beste van Nederland: 'Kroon op ons werk'

BUDEL - Bed & Breakfast La Marquise chambres d’hôtes de luxe is de beste B&B van Nederland. De B&B in Budel werd woensdagmorgen door Beste Bed & Breakfast Classificatie uitgeroepen tot de nummer één.

De eigenaresse van de B&B, Nicole Broers, wachtte vol spanning op de uitslag. Om 09.00 uur zag ze op de website van de beoordelaar dat ze gewonnen had.

“We hebben hem!”, reageert Nicole natuurlijk blij. "Hier durfde ik niet op de te hopen." Haar Bed & Breakfast is nog niet zo heel erg lang in bedrijf. In april 2016 openden de deuren van La Marquise. Op de plek waar Nicole opgroeide.

“Op deze plek stond de boerderij van mijn ouders. Alles is platgegooid, daarna hebben we deze B&B gebouwd.”

Kroon op werk

Een jaar geleden werd La Marquise ook al genomineerd voor beste B&B van het land. Toen eindigde de B&B in Budel op de derde plek. "Dus het was extra spannend nu", aldus Nicole. "Deze eerste plaats is echt de kroon op ons werk."

Die mening deelt ook haar partner Tim. "We hadden dit niet aan zien komen. We hebben heel veel reizen gemaakt. Over foto's gemaakt van de mooiste accommodaties. Die inspiratie hebben we gebruikt voor ons eigen bedrijf en dat mensen dat als goed waarderen, dat is geweldig. Mijn vrouw runt de beste B&B van het land en dat doet ze kei goed!"

Vakantiegevoel

De B&B van Broers telt vijf kamers. Alle kamers zijn in een kleur ingericht. "We hebben een gouden, zwarte, witte, zilveren en naturel kamer. Allemaal anders dan de gemiddelde hotelkamer. "We proberen hier echt een vakantiegevoel te creëren. La Marquise heeft de charme van een B&B en de luxe en privacy van een hotel in een."