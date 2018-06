Roosendaler gooit met bierflessen en bedreigt een buurvrouw met een mes

ROOSENDAAL - In Roosendaal is een man opgepakt voor het bedreigen van een buurtbewoonster. Ook veroorzaakte hij volgens omwonenden overlast.

Agenten kwamen dinsdagavond af op een melding over een man die bij een flat aan de Jan van Goijenstraat bierflesjes kapot gooide. De straat lag bezaaid met glasscherven. Een buurtbewoonster vertelde te zijn bedreigd door de man, waarbij hij ook een mes liet zien.

De 41-jarige verdachte werd met een slok op aangetroffen in een kelderbox. Onderweg naar het cellencomplex in Breda werd de man opstandig, en vernielde hij het een en ander in de politiewagen. De man zit vast en wordt woensdag verhoord.