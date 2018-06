Agent die tijdens nieuwjaarsnacht Roosendaler neerschoot, handelde uit noodweer

BREDA - De politieagent die tijdens de nieuwjaarsnacht een 29-jarige man neerschoot in Roosendaal wordt niet vervolgd. Op basis van onderzoek van de Rijksrecherche oordeelde het Openbaar Ministerie dat er sprake was van noodweer.

De politie kreeg in de vroege uurtjes een melding van bedreiging met een wapen en mishandeling in een huis aan de Kalsdonksestraat. De verdachte zou zijn vriendin hebben geslagen met een lamp en bedreigd hebben met een wapen.

Toen de agenten arriveerden, zagen ze de verdachte op het dak van een garagebox staan. Hij had een pistool in de hand en reageerde niet op aanwijzingen, getrokken wapens en waarschuwingsschoten van de politie. Nadat de man naar beneden was gekomen en op de politie afrende, schoot een van de agenten hem in zijn been.

LEES OOK: Onderzoek naar neergeschoten verdachte en politieoptreden in Roosendaal

Het OM oordeelt dat de agent gebruik mocht maken van het dienstwapen omdat hij en zijn collega’s gevaar liepen in de donkere brandgang. Uit de melding en waarneming van de agenten bleek immers dat de man gewapend was. Later werd het wapen van de man in de omgeving aangetroffen. Dat bleek een balletjespistool.

De verdachte erkende dat hij cocaïne, speed en alcohol had gebruikt. Hij is inmiddels veroordeeld tot zes maanden celstraf voor het mishandelen van zijn vriendin, waarvan twee maanden voorwaardelijk.