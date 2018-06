Olcay Gulsen timmert flink aan de weg in televisieland, na einde modedroom

WAALWIJK - Het is nog maar een paar maanden geleden dat haar modemerk SuperTrash failliet ging. Maar, Olcay Gulsen is niet bij de pakken neer gaan zitten. De Waalwijkse timmert flink aan de weg in tv-land. Ze is al een tijdje deskundige bij RTL Boulevard, maar nu sleept ze de één na de andere presentatieklus in de wacht. Zo gaat ze het reisprogramma Beter Laat Dan Nooit presenteren.

Dat ze gevraagd is voor dit RTL4-programma is heel onverwacht. Ze neemt het stokje over van Jamai Loman, die ernstig ziek blijkt, meldt RTL Boulevard. In

het programma zou hij naar Azië afreizen met levende tv-legendes als Gerard Cox, Willibrord Frequin en Barry Stevens. Maar nu hij dat niet kan, zal Olcay dat dus doen. Beter Laat Dan Ooit is volgend seizoen op televisie te zien.

Klusprogramma

Vorige week werd al bekend dat Gulsen de mouwen mag opstropen voor een klusprogramma, De Zelfbouwers. Daarvoor gaat ze aan de slag in Rotterdam waar een school wordt omgebouwd tot zes appartementen. Dat programma presenteert ze niet alleen: ze vormt een duo met Herman den Blijker. Het worden drukke tijden voor Olcay, want de opnames beginnen 1 juli al.