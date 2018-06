Domien Verschuuren van 3FM naar Qmusic

TILBURG - 3FM-dj Domien Verschuuren uit Tilburg vertrekt bij de publieke omroep en zet zijn carrière voort bij Qmusic. Hij gaat daar de middagshow presenteren. Zo maakte Qmusic bekend.

Wanneer Verschuuren precies begint, is nog niet bekend. "Ik ben 3FM en BNNVARA waanzinnig dankbaar voor alle jaren dat ik er radio heb gemaakt en met fantastische mensen heb mogen samenwerken", liet de 30-jarige dj weten.

Middagspits

"Voor mij is dit het moment om een nieuwe stap te maken en ik ben er trots op die met Qmusic te zetten. Een programma in de middagspits is al lange tijd mijn wens en ik heb zin om dit met frisse energie te gaan doen!"

Verschuuren is sinds 2006 op 3FM te horen. Eind 2016 nam hij de ochtendshow over van Giel Beelen. De afgelopen vier jaar zat hij tijdens Serious Request in het Glazen Huis.