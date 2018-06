Dodelijk slachtoffer ongeluk A50 is 42-jarige man uit Bulgarije

EINDHOVEN - Een 42-jarige man uit Bulgarije is dinsdagmiddag om het leven gekomen bij het zware ongeluk op de A50 bij Eindhoven. Hij zat als passagier in een auto waar een bestelbusje achterop reed. Deze werd bestuurd door een 19-jarige man uit Nuenen.

Het ongeluk gebeurde rond half zes in de middag bij knooppunt Ekkersweijer in de richting van Son en Breugel. De bestelbus reed achterop een stilstaande file in de richting van Eindhoven. In de auto waar hij achterop reed, zaten vier mensen onder wie het dodelijke slachtoffer.

LEES OOK: Dode en twee zwaargewonden bij ongeluk met vijf auto's op A50 bij Eindhoven

Ook een 53-jarige man uit Polen en een 44-jarige man uit Bulgarije zaten in de auto. Zij raakten zwaargewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder, een 34-jarige man uit Eindhoven, raakte lichtgewond. De bestuurder van de bestelbus is ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

In totaal liepen nog drie andere auto's schade op. De weg werd helemaal afgesloten en verkeersspecialisten deden urenlang onderzoek. De bestuurder van de bestelbus blijft verdachte, omdat hij mogelijk het ongeluk heeft veroorzaakt. Het is al wel duidelijk dat de man niet onder invloed van alcohol was.