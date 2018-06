Luuk (7) in tranen en schrijft brief naar Cocu: 'Alsjeblieft, wil je blijven?'

GELDROP - “Wat zijn kinderen toch lekker ongecompliceerd en onschuldig”, schrijft Yvonne Oversteeg-Janssen uit Geldrop op Facebook. Haar zoontje Luuk (7) is groot voetbalfan en kan bijna niet geloven dat coach Phillip Cocu wil vertrekken bij PSV. Daarom heeft Luuk een brief geschreven.

“’Nee mama, dat mag niet”, schreeuwde Luuk met het verdriet in zijn ogen tegen zijn moeder. Eerst volgde er een hele hoop vragen, maar vervolgens diende de oplossing zich aan, zo schrijft de moeder op Facebook.

Luuk schreef een brief met het verzoek aan de trainer om ‘alsje-, alsje-, alsjeblieft te blijven’. Hij voegde daar nog een tekening van sterspeler Lozano aan toe. “Want mama, als ik het heel lief vraag, blijft hij misschien wel”, aldus Luuk.

Fenerbahçe

Of Luuks brief het verschil gaat maken is nog onbekend. "Fenerbahçe is nu aan zet, zij moeten er met PSV uitkomen om toestemming te verkrijgen over een doorlopend contract", meldde PSV's algemeen directeur Toon Gerbrands zaterdag.