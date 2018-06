Nagellakheld Tijn heeft een eigen monument gekregen

Lak voor Tijn in Breda. Foto: Omroep Brabant

DEN HAAG - Nagellakheld Tijn Kolsteren uit Hapert heeft dinsdag zijn eigen monument gekregen op het nieuwe kantoor van het Rode Kruis in Den Haag. Hij wordt herdacht met een muur vol nagellakpotjes. 'Tijn kleurt onze wereld mooier', staat op de muur geschreven.

De familie van Tijn onthulde het monument samen met radio-dj Domien Verschuuren. De jongen overleed vorig jaar in juli aan de gevolgen van hersenstamkanker. Hij werd 6 jaar oud. Zijn laatste wens was om met zijn nagellakactie zo veel mogelijk geld op te halen voor 3FM Serious Request. Ruim 2,5 miljoen euro haalde hij op.

