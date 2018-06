Vluchtelingen delen gratis koffie uit in Eindhoven: 'Dit moeten ze vaker doen!'

EINDHOVEN - Met veel enthousiasme tapt Adil woensdagmorgen een bakje koffie. Koffietank op zijn rug en in een rood T-shirt van Vluchtelingenwerk schenkt hij er zijn stralende lach bij. Reizigers die op het busstation in Eindhoven op hun bus wachten reageren verrast. 'Gratis? Nou, da kennen we hier anders nie.'

Adil schenkt de koffie in het kader van de Vluchtelingendag. In heel Nederland zijn woensdag vluchtelingen op pad om een gratis bakkie uit te delen en zo in contact te kunnen komen met Nederlanders. "Dat is in het dagelijkse leven heel moeilijk voor hen", zegt Henk van Loon.

Hij is vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk en begeleidt het klasje Nederlands waar ook Adil de taal onder de knie probeert te krijgen. "Als je op straat loopt spreek je Nederlanders niet zo snel aan, zeker niet als je uit het buitenland komt."

Adil komt uit Eritrea. Hij is nu drie jaar in Nederland en zou graag meer contact willen met Nederlanders. Maar de taal is nog een probleem. "Ook om die reden is het goed om meer met Nederlanders om te gaan,' zegt Henk van Loon. "Zo kunnen ze oefenen wat ze op school geleerd hebben."

'Mensen hebben veel vragen'

Abdoulaziz Khaled stapt met de twee andere Syriërs waarmee hij in Eindhoven op pad is, kordaat op de wachtende reizigers af. "Ja, we hebben al veel kopjes koffie geschonken," zegt hij lachend. "Iedereen vindt het een leuk idee, maar sommige mensen houden niet van koffie. "Vol enthousiasme beantwoordt hij vragen over zijn afkomst en hoe hij in Nederland terecht is gekomen. "Er was een mevrouw die uit een klein dorp komt waar geen vluchtelingen wonen, dus die wilde veel weten."

Een jonge vrouw die belangstellend naar het verhaal van Adil luistert, moet hem onderbreken. "Ik zou wel meer willen weten, maar ik heb helaas geen tijd want mijn bus komt eraan." Gerard en Corrie van Grunsven uit Eindhoven hebben hetzelfde probleem. "We moeten de bus halen, maar wat wat ons betreft doen ze dit vaker, want het is heel interessant wat deze mensen te vertellen hebben."