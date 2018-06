Deze Koreanen en Mexicanen voetbalden bij PSV: Speel de WK Quiz Zuid-Korea-Mexico

MOSKOU - Is het WK zonder Nederland saai? Nee hoor. Speel onze WK Quiz maar eens en dan zul je merken dat wij Brabanders genoeg gemeen hebben met de deelnemende landen. Vandaag staan Zuid-Korea en Mexico centraal. Zij spelen om vijf uur tegen elkaar.

De tekst gaat verder onder de WK Quiz.

Nog niet uitgespeeld? Klik hier voor meer WK Quizen!

Toevoeging van de ambassadeur van Zuid-Korea, Cor Degreef (Fakkeldrager bij Olympische Spelen Peongchang)

Hij woont dan wel in Heeswijk-Dinther, maar Cor Degreef heeft een heuse band met Zuid-Korea. "Als estafetteloper voor de Spelen is mijn liefde voor het land ontstaan", legt hij uit. "Ik ben er daarnaast drie keer op bezoek geweest, omdat mijn zoon vier jaar lang werkte voor de organisatie van de Spelen. Dit jaar ben ik er zelfs vijf weken lang gebleven. Ik heb zo veel van het land kunnen zien en er geweldig van kunnen genieten." Hij is wel voorzichtig voor het duel met Mexico, dat in de eerste poulewedstrijd te sterk was voor regerend wereldkampioen Duitsland. "Zuid-Korea speelde in de eerste wedstrijd tegen Zweden niet optimaal", knikt Degreef. "Maar ik denk dat ze het vandaag beter gaan doen. Ik denk dat Mexico het lastig gaat krijgen en Zuid-Korea met 1-0 wint."

Toevoeging van de ambassadeur van Mexico, Wesley (volkszanger uit Tilburg)

Na de zege op Duitsland heeft Wesley alle vertrouwen in 'zijn' Mexico voor de wedstrijd van zaterdagmiddag. "Die wedstrijd tegen Duitsland was niet normaal!", blikt hij enthousiast terug. "Ik had die uitslag goed voorspeld. Nu, tegen Zuid-Korea, moet het 2-0 worden." Zijn zonnige humeur past volgens hem ook wel bij Mexico. "Mexicaanse muziek is super gezellig, bij La Bamba krijg je bijvoorbeeld een echt vakantiegevoel. Dan denk je toch meteen aan een cocktailtje op het strand?"

Elke dag vertegenwoordigen de ambassadeurs van de deelnemende landen zich bij Omroep Brabant Radio. Op werkdagen om 08.40, 09.40 en 16.40 uur en in het weekend om 11.10 uur