Politie krijgt zeer zinvolle tips binnen over 'Lisa' die valse bommeldingen deed in Breda

BREDA - De politie heeft 25 tips binnengekregen over de jonge vrouw die in mei in Breda valse bommeldingen bij 112 deed. Er is nog niemand aangehouden. De vrouw vertelde de meldkamer dat er een bom lag op station Breda en in een straat in de wijk Belcrum. Ook zou haar broer een aanslag willen plegen op festival Dancetour in Breda.

De politie neemt de zaak hoog op en bracht de audio van haar stem maandagavond naar buiten in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. "We hebben hele zinvolle tips ontvangen", zegt politiewoordvoerder Eric Passchier. Waar de tips precies over gaan, wil de woordvoerder in het belang van het onderzoek niet zeggen. De recherche onderzoekt de aanwijzingen.

Lisa van Beek

De eerste melding van de jonge vrouw kwam op dinsdagavond 15 mei bij de politie binnen. Een vrouw aan de lijn stelde zich voor als Lisa van Beek. Ze vertelde dat op het station een tas om haar heen was gezet waarvan ze dacht dat het een bom zou zijn. Het treinstation wordt meteen ontruimd.

Niet veel later werd weer naar 112 gebeld met de mededeling dat er voor tien uur een bom af zou gaan op het station. Tegelijk werd ook een bom in de Polderstraat gemeld. De explosievendienst wordt ingeschakeld, maar er wordt geen bom gevonden.

Aanslag Dancetour

Een paar dagen later op Eerste Pinksterdag is het opnieuw raakt. Terwijl er op het festival Dancetour in Breda 20.000 bezoekers aanwezig waren, kreeg de meldkamer een bekende stem aan de lijn. Dit keer stelde ze zich voor als ‘Soeraja Bouzanbou’. “Mijn broer Hassan gaat een aanslag plegen bij Dancetour”, is wat ze vertelde.

De politie vermoedt dat beide namen die de vrouw gebruikt, vals zijn. Toch is ze niet direct te traceren. De vrouw belde namelijk met twee verschillende prepaid-SIMkaarten.