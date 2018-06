Jeroen slachtte zijn doe-het-zelf-kip: 'Het was best spannend'

HOEVEN - De doe-het-zelf-kippen zijn woensdag geslacht in Hoeven. De proef, die werd bedacht door kunstenaars in opdracht van de Landbouw Innovatie Campus van de provincie, had als doel mensen meer bewust te maken van hun eigen voedsel. De eerste kip is (verdoofd) geslacht door Jeroen Beks.

Deelnemers kregen een pakket met daarin alles wat ze nodig hadden om een eigen kip te fokken. Een doosje met drie eieren, een broedmachine, maar ook een groot mes om het dier te slachten. Bijna tweehonderd mensen meldden zich hiervoor aan.

Beks deed mee aan dit project omdat hij zijn kinderen wilde leren waar het voedsel vandaan komt en wat er moet gebeuren voordat je kippenvlees op je bord hebt. Hij vond het toch best een beetje spannend om zijn kip en haan te slachten. Toen hij de halsslagader voor de eerste keer doorsneed, sneed hij niet meteen diep genoeg. Zijn dochter Loïs (7) keek mee en hielp na het doden van het dier ook met het kaalplukken.

Extra lekker

Loïs vindt het 'best wel jammer' dat de kip dood is, maar denkt wel dat ‘ie extra lekker zal zijn omdat ze er zo goed voor gezorgd hebben. Beks kreeg na aandacht in de media wel wat negatieve reacties dat hij zijn kinderen hierbij betrok, maar hij vindt het juist belangrijk dat ze weten dat een kipfiletje niet zomaar op het bord komt. Lois koos er zelf voor om mee te gaan, zijn zoontje ging vandaag liever niet mee.

LEES OOK: Partij voor de Dieren wil kippen ruilen voor kipnuggets, maar Tikkie, Takkie en Tokkie doen niet mee

Reactie Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren had overigens lucht van de 'proef' gekregen en wil dat mensen het project staken: als ze hun kippen inleveren en dus laten leven, krijgen ze het gewicht terug in plantaardige kipnuggets.

Als alle kippen geslacht zijn komen alle deelnemers nog eens bij elkaar om hun ervaringen te bespreken.