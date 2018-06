Motorrijder zwaargewond na klap tegen pijler van viaduct in Roosendaal

ROOSENDAAL - Op de Laan van Brabant in Roosendaal is woensdagmiddag een motorrijder zwaargewond geraakt. Dat gebeurde nadat hij een stoeprandje had aangetikt. De man werd van zijn motor gelanceerd en klapte tegen een pilaar van het viaduct.

Het voertuig schoot tussen de pilaren door en belandde op de andere weghelft. Twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen ter assistentie. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De straat was deels afgesloten voor de afhandeling van het ongeval.