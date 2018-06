Franse kunstenaar maakt van Bredase flat een grote insectendoos

BREDA - De zijkant van een flat aan de Tuinzigtlaan in Breda ziet er uit als een grote insectendoos met gigantische vlinders. De Franse kunstenaar Mantra is deze week bezig aan de hoogste 3D-muurschildering tot nu toe voor de Bredase Blind Walls Gallery.

De vlinders die op de flat zijn geschilderd behoren tot de vlindersoorten die bijna uitgestorven zijn in Nederland. Kunstenaar Mantra heeft de insecten al ingekleurd.

Blind Wall Gallery

De twintig meter hoge flat in de wijk Tuinzigt vormt het decor van een van de inmiddels ruim zeventig muurschilderingen die in de stad zijn te vinden. Ieder kunstwerk vertelt een verhaal over Breda.

Het opvallende werk van Mantra verscheen eerder in Frankrijk, Spanje, Duitsland, Oostenrijk en verschillende grote steden over de hele wereld.