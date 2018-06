Nicky en haar dochter Noa (10) kunnen praten over kanker dankzij de chemokalender

EINDHOVEN - Hoe praat je met je kind over zoiets moeilijks als kanker? Met die vraag worstelden ze bij het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven. Maar er is iets op bedacht: de chemokalender. Daarop kleur je iedere dag samen met je kind een smiley in, om aan te geven hoe je je voelt. “Je blijft als moeder en kind met elkaar in gesprek zodat je allebei sterk blijft”, aldus borstkankerpatiënte Nicky van Meegen.

“Je bent natuurlijk heel veel met jezelf bezig, maar het is juist ook heel belangrijk om te kijken hoe het met je kind gaat”, vertelt Nicky. Ze is moeder van de 10-jarige Noa en ondergaat chemotherapie in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven voor haar borstkanker.

Groen is goed

Elke dag vullen Nicky en Noa samen de chemokalender in. Bij een rode smiley voelt Nicky zich niet goed, bij geel een beetje. Een groene smiley staat voor een goede dag. “Groen is een dag waarop je denkt: ik ben gewoon Nicky. Ik ben gewoon moeder. Ik ben niet alleen maar ziek”, vertelt Van Meegen. “Die groene dagen heb ik het liefste en die wil ik nog heel lang houden.”



Ook dochter Noa kan smileys inkleuren. “Als ik iets niet durf te vertellen laat ik gewoon aan mama zien welke kleur ik me voel: rood, geel of groen”, vertelt ze. Volgens haar moeder helpt de kalender om een gesprek over de kanker op gang te brengen.

Door de kalender is het bijvoorbeeld makkelijker om uit te leggen waarom Noa even niet met haar vriendinnen bij haar thuis kan spelen. En zo kan Noa aan haar moeder vertellen hoe ze zich erbij voelt dat Nicky haar even niet naar school kan brengen.

Kindermiddag

Om zo veel mogelijk kinderen, ouders en grootouders te helpen bij het bespreekbaar maken van de ziekte organiseert het Catharina Ziekenhuis ook regelmatig een kindermiddag. Dan gaan de kinderen bijvoorbeeld met een speurtocht door het ziekenhuis. Ook leren ze bloed prikken en maken ze zalfjes.

