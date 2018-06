PSV start als eerste, Helmond Sport-spelers kunnen het langst genieten van vakantie

EINDHOVEN - Terwijl de groepsfase van het WK in Rusland nog lang niet voorbij is, zijn de eerste Nederlandse profclubs begonnen aan de voorbereiding op seizoen 2018/2019. PSV gaat als eerste Brabantse profclub van start, woensdag 27 juni. De clubs uit de Jupiler League beginnen allemaal in juli. Wie begint wanneer en tegen welke clubs staan er oefenwedstrijden op het programma? Een overzicht.

PSV

Eerste training: woensdag 27 juni

PSV is de eerste club die aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. Maandag 9 juli vertrekken de Eindhovenaren voor een trainingskamp naar Zwitserland. Er zijn sowieso oefenwedstrijden op 14 en 18 juli, tegenstanders zijn nog niet bekend.





LEES OOK: De mooiste plaatjes: PSV'ers vieren vakantie, ze hebben nog twee weken vrij

Willem II

Eerste training: zaterdag 30 juni

Ruim een maand voor de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen, zaterdag 11 augustus in eigen huis tegen VVV, begint Willem II de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Voorlopig staan er drie oefenduels in de agenda: Diessense selectie (7 juli, 17.00 uur), vv Dongen (11 juli, 19.00 uur) en KAA Gent (14 juli, 14.30 uur).

NAC Breda

Eerste training: zaterdag 30 juni

De voorbereiding op het nieuwe seizoen begint voor NAC in Zundert. Daar is de eerste training. Er staan twee trainingskampen op het programma. Van 4 tot en met 7 juli verblijft de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag in Oudenbosch. Van 16 tot en met 21 juli is de Bredase ploeg in Manchester.

Er staan zes oefenwedstrijden op de planning: Madese Boys (7 juli, 17.00 uur), vv Victoria '03 (10 juli, 19.30 uur), Sparta (14 juli, 16.00 uur), Sheffield Wednesday (21 juli, besloten, tijdstip onbekend), Excelsior (28 juli, 14.30 uur) en EDS Team Manchester City (4 augustus, 13.00 uur).



FC Den Bosch

Eerste training: zondag 1 juli

Oefenwedstrijden: Nooit Gedacht (14 juli, 15.00 uur), MVV (18 juli, 19.00 uur), GVVV (24 juli, 19.00 uur), OJC Rosmalen (31 juli, 19.30 uur), Roda JC (3 augustus, 19.00 uur) en Nivo Sparta (8 augustus, 19.00 uur).





RKC Waalwijk

Eerste training: maandag 2 juli

Oefenwedstrijden: Regioteam Waalwijk (8 juli, 16.30 uur), Zulte Waregem (10 juli, 17.00 uur), Kozakken Boys (10 juli, 20.00 uur) en PEC Zwolle (4 augustus, 14.30 uur).

TOP Oss

Eerste training: maandag 2 juli

Oefenwedstrijden: FC Dordrecht (14 juli, 14.00 uur), ADO Den Haag (21 juli, 14.30 uur) en De Treffers (4 augustus, 14.30 uur).

FC Eindhoven

Eerste training: zaterdag 7 juli

Oefenwedstrijden: RKVV Bergeijk (14 juli, 16.00 uur), KFC Uerdingen (17 juli, 19.00 uur), Roda JC (20 juli, 19.00 uur), Al Jazira (31 juli, 19.00), Jong NAC (4 augustus, 16.00 uur) en UNA (7 augustus, 19.00 uur).

Helmond Sport

Eerste training: zondag 8 juli

Oefenwedstrijden: SV Brandevoort (14 juli, 16.00 uur) en vv Gemert (21 juli, 14.30 uur).