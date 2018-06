Ongeval op A58 tussen Best en Oirschot

File op de A58 tussen Best en Oirschot

BEST - Op de A58 ter hoogte van knooppunt Batadorp is een ongeluk gebeurd. Het verkeer wordt omgeleid.

Het ongeluk gebeurde in de richting Tilburg. Het verkeer in de richting Tilburg en Breda wordt voorlopig omgeleid over de A2 richting Den Bosch.

Er zijn op dit moment twee rijstroken afgesloten. Er is een file van vier kilometer langzaamrijdend verkeer.