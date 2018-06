Annemieke (34) verliest veel minder haar tijdens de chemokuur dankzij een Coldcap

“Ik zou me er doodongelukkig van voelen als ik mezelf kaal in de spiegel zou zien", vertelt borstkankerpatiënte Annemieke. (Foto: Maarten van den Hoven)

EINDHOVEN - Vooral voor vrouwen met kanker is het een grote nachtmerrie: al je haren verliezen door de chemokuur. De Coldcap-therapie biedt hoop. Een speciale helm bevriest de hoofdhuid tijdens de chemokuur, waardoor de kans veel groter wordt dat de patiënt het haar houdt. Annemieke werkt zelf in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Toen bij haar borstkanker werd geconstateerd, besloot ze direct dat ze de Coldcap wilde gebruiken.

“Die kaalheid was voor mij een hele grote zorg. Want ik was altijd veel met haar en make-up bezig”, vertelt de pas 34-jarige Annemieke. “Ik zou me er doodongelukkig van voelen als ik mezelf kaal in de spiegel zou zien. Zoals denk ik ook veel andere vrouwen.”

De Coldcap gaf haar de kans om soms ook gewoon Annemieke zónder kanker te zijn. “Als man kun je nog wel over straat zonder dat je meteen een stempel hebt. Maar als kale vrouw kun je net zo goed een bord om je nek hangen met ‘Ik heb kanker’.”

Hoofdhuid bevriezen

Je hoofdhuid kort laten bevriezen, dat klinkt niet echt prettig. Toch is het volgens Annemieke niet pijnlijk. “Ik was op het ergste voorbereid. Het is koud, maar na tien minuten voel je het al niet meer.”

De methode zorgt ervoor dat patiënten bij de eerste paar chemokuren vijftig procent van hun haar overhouden, in plaats van honderd procent uitval. Wel duurt de chemokuur door de Coldcap anderhalf uur langer. “Maar die anderhalf uur extra is me alles waard.”

