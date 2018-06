Osse chef-kok Maarten krijgt kijkje in de keuken van 's werelds beste restaurant

OSS - Je bent chef-kok in Oss, helemaal gek van koken en je kunt zeggen dat je in het beste restaurant van de wereld hebt gegeten. Het Italiaanse Osteria Francescana van Massimo Bottura in Modena. Hoewel het een tijdje geleden is, weet Maarten Meeuwsen (31) zich alles als de dag van gisteren te herinneren. Maar ja, wat wil je als je in het walhalla bent geweest.

Het is chef Massimo Bottura dinsdagavond voor de tweede keer gelukt: verkozen worden tot beste restaurant van de wereld. Dit was in 2016 al het geval en nu dus weer.

Alles, maar dan ook alles klopt

De Osse Maarten Meeuwsen en zijn vriendin Jade Aarens wisten door de ellenlange wachtlijst te breken en een tafel voor twee te reserveren. Dan voel je je bijna een uitverkorene. Het werd een onvergetelijke ervaring, zeker toen Maarten (letterlijk) een kijkje in de keuken mocht nemen. "Alles, maar dan ook alles klopt daar. Het eten, de ingrediënten, de combinaties, de volgorde van de gerechten, de bediening, de entourage, alles. Dat zeg ik niet alleen als liefhebber van lekker eten en een goed glas wijn, maar ook als kok. Want je ontkomt er natuurlijk niet aan om ook op een professionele manier te proeven en te kijken."





Droom komt uit dankzij bonus

Dat voor Maarten en Jade een droom is uitgekomen, hebben ze eigenlijk te danken aan de oude baas van Maarten, Joris Kerkhoffs, eigenaar en chef-kok van La Folie in Zaltbommel. "Ik heb daar 10 jaar in de keuken gestaan en de zaak min of meer samen met Joris opgebouwd. Hij heeft me een mooie bonus meegegeven toen ik wegging. Dan ga je nadenken over wat je ermee wilt doen. Omdat mijn vriendin net zo dol is op een culinair avontuur als ik, waren we er snel uit. Maar het klopt, we hebben het aan Joris te danken dat we in het beste restaurant van de wereld hebben gegeten!"





Vol bewondering voor de meester

Maarten is inmiddels zelf chef-kok van Brasserie La Colline in Oss en dus feitelijk een collega van Massimo Bottura. Hij praat over de meester zoals voetballiefhebbers over Johan Cruijff en Lionel Messi. Met ontzag, bewondering en respect.

"Als je de documentairereeks 'Chef's Table' op Netflix ziet, begrijp je wat ik bedoel. Hij is in de eerste aflevering van seizoen een te zien. Het is zo ontzettend knap hoe hij met pure en eenvoudige ingrediënten de heerlijkste gerechten weet te maken. Dat heeft mij echt geïnspireerd. La Colline gaat binnenkort de kaart vernieuwen. Ik denk dat daar wel wat 'Bottura-inspiratie' in terug te vinden zal zijn."