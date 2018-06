Vijf miljoen voor bedrijven en instellingen die samen werken aan nieuwe medische diensten

DEN BOSCH - Het provinciebestuur vindt dat het midden- en kleinbedrijf, kennisinstellingen en zorginstellingen meer moeten samenwerken om nieuwe medische diensten en producten op de markt te brengen. Om die samenwerking te stimuleren willen Gedeputeerde Staten vijf miljoen euro beschikbaar stellen. Provinciale Staten moeten daar over beslissen.

Volgens GS doen grote bedrijven minder onderzoek naar nieuwe technologie en farmaceutische producten. In plaats daarvan kopen ze liever licenties van kleinere bedrijven.

Dat midden- en kleinbedrijf hebben daardoor een belangrijke rol in het verbeteren van de gezondheidszorg. Het probleem is dat ze niet dezelfde toegang tot netwerken hebben als grote bedrijven. Bovendien is het voor de kleinere bedrijven lastig om de hoge kosten en de lange looptijden van onderzoek te betalen.

350 bedrijven

Gedeputeerde Staten willen het midden- en kleinbedrijf daarom financieel gaan ondersteunen want in Brabant werken meer dan 350 bedrijven aan de ontwikkeling van medische technologie, waarvan 135 in de regio Eindhoven.

In Roosendaal, Breda en Tilburg testen verschillende partijen al samen vernieuwingen in de zorgsector waardoor ouderen en zieke mensen langer thuis kunnen blijven wonen. De provincie wil dit soort samenwerking ondersteunen.