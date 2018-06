Buurtbewoners plaatsen middelvinger in tuin uit protest tegen ecologische wijk Steenbergen

STEENBERGEN - Het moet een paradijsje worden, de Olmentuin in Steenbergen. Een hippe energieneutrale wijk met een gezamelijke tuin waar niet alleen de bewoners van kunnen genieten, maar ook vogels en vlinders. De buren aan de Franseweg in Steenbergen zijn helemaal niet blij met deze nieuwe wijk. Zij zijn bang voor natte voeten. Bovendien vinden ze het een aantasting van de natuur.

Het terrein van de Olmentuin ligt voor een groot deel lager dan de achtertuinen van de bestaande huizen. Nu houden de bewoners droge voeten omdat het regenwater daar naar toe stroomt. Maar straks wordt het terrein voor de nieuwbouw opgehoogd. De bewoners van de Franseweg zijn bang dat het water dan niet meer weg kan.



Natte voeten

“Het is niet zo dat wanneer wij iets zeggen er meteen geluisterd moet worden, maar er wordt überhaupt niet naar ons geluisterd”, aldus buurtbewoner Jacqueline van de Ven. Volgens wethouder Petra Lepolder van Steenbergen hoeven de bewoners niet bang te zijn voor wateroverlast. “In samenwerking met het waterschap wordt hiervoor een plan opgesteld zodat zowel de oude als de nieuwe bewoners droge voeten houden zoals het hoort”.



Buurtbewoner Paul van Kempen vindt dat potentiële kopers ‘een loer gedraaid’ wordt door de gemeente: “De ondernemer kun je niks kwalijk nemen maar de gemeente moet beter weten. De grond waarop de mensen terecht komen, is gewoon slecht. Die krijg je hier niet goed. Je kunt een slootje graven maar de grond neemt geen water op en dus het blijft er altijd bovenop staan”.



Inmiddels staan er 85 mensen op de wachtlijst voor de 34 woningen in de ecologische nieuwbouwwijk. Wethouder Lepolder heeft er alle vertrouwen dat het een succes wordt: "Ik ga er vanuit dat deze mensen volledig weten waar ze in stappen en dat ze een geweldige wijk voor toekomst neerzetten”.



Middelvinger

“Ik verwacht dat ze het er gewoon voor de zomer doordrukken en dan staan wij met de rug tegen de muur. Het is gewoon vriendjespolitiek van de ondernemer en de gemeente”, aldus buurtbewoner Rob die uit protest voor zijn huis een grote middelvinger heeft neergezet. Zijn buurvrouw Anita Elferink valt hem bij: “Ik ben pissig omdat wij ook burgers zijn van de gemeente Steenbergen en we worden gewoon niet serieus genomen”.



Op 28 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de Olmentuin. Om de nieuwbouwwijk te kunnen aanleggen, moet het bestemmingsplan nog worden aangepast. Zoals het er nu naar uitziet, kan de wethouder hierbij rekenen op een ruime meerderheid in de gemeenteraad. Dan kunnen de buurtbewoners alleen nog naar de rechter.