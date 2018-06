In de moestuin kunnen mensen met Alzheimer tot zichzelf komen.

Bewoners met alzheimer werken in nieuwe moestuin van zorgcentrum Park Vossenberg in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Woonzorgcomplex Vossenberg in Kaatsheuvel wordt drastisch verbouwd. Het gedateerde bejaardenhuis wordt afgebroken en er komt een moderne zorginstelling. Ook de naam verandert in 'Park Vossenberg'. Als eerste is de moestuin in het park klaar en daar waren woensdag de bewoners druk in de weer. Samen met wat kinderen uit de buurt waren ze aan het schoffelen, de planten water aan het geven en aardbeien aan het plukken.

"Samen met de universiteiten van Leiden en Maastricht onderzoeken we of het park en het werk in de tuin bezig een positief effect hebben op mensen met alzheimer en dementie" zegt Martin van de Ruit, bestuurder van zorginstelling De Maasduinen. De bedoeling is ook dat mensen uit de buurt samen met de bewoners in de moestuin aan het werk gaan. "We hadden een heel erg gesloten instelling en proberen de bewoners meer naar buiten te krijgen zodat ze ook sociaal nog actief blijven.

Herinneringen

Met het werk in de moestuin komen ook de herinneringen bij de bewoners terug. Jan Voogd weet dat ze vroeger thuis een grote tuin hadden en dat hij er van zijn moeder vaak in moest werken. "Toen moest het, maar nu doe ik het graag", zegt Jan met een schoffel in zijn hand.

Grote verbouwing

Naast een compleet nieuw gebouw komt er in de authentieke kapel op het terrein een plek waar de inwoners van Kaatsheuvel elkaar kunnen ontmoeten. In de kapel kan iedereen koffie drinken en wat eten, ook worden er producten uit de moestuin verkocht. De het verbouwing gaat volgens Martin van de Riet zeker tot 2021 duren.