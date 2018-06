Koningskind Jos van Nieuwstadt moet het leven van Willem II'ers gemakkelijker maken

TILBURG - Jos van Nieuwstadt keert terug bij Willem II. Als jonge voetballer kwam hij in de jeugdopleiding van de club, waar hij uiteindelijk ook 138 wedstrijden in het eerste elftal speelde. Nu keert hij terug, als teammanager.

Met het vertrek van Mischa Rook kwam de functie van teammanager vrij bij Willem II. Vanaf 1 juli vult 'Koningskind' Van Nieuwstadt die rol in.

Veel op je bordje

Van Nieuwstadt weet hoe belangrijk een goede teammanager is. Dat komt door zijn avontuur in Engeland bij Doncaster Rovers. "Zeker als buitenlandse speler krijg je veel op je bordje als je bij een club binnenkomt. Huisvesting, auto, verzekeringen, noem maar op. Het is erg fijn als er dan iemand is die je overal bij kan en wil helpen. Een teammanager is een constante factor binnen een club, die spelers wil ontlasten en thuis laten voelen."

"Teammanager bij 'mijn club' lijkt me een erg mooie baan en ik denk dat de functie goed bij me past", vervolgt Van Nieuwstadt op de website van de Tricolores. "Ik regel graag dingen, stel mensen graag op hun gemak en wil spelers zorgen uit handen nemen, zodat ze op het veld alleen presteren aan hun hoofd hebben."