Gynaecoloog MMC niet schuldig aan dood baby Lina

VELDHOVEN - Een gynaecoloog van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven heeft niet verkeerd gehandeld bij de geboorte van baby Lina in 2016. Het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven heeft een klacht van de Eindhovense ouders van het overleden meisje ongegrond verklaard. Sadegül Manti en Sefer Özbek vonden dat de gynaecoloog haar werk niet goed had gedaan.

De Eindhovense ouders verloren in 2016 hun pasgeboren dochtertje Lina. Nadat ze werd geboren via een keizersnede, bleek het meisje geen hartslag te hebben. Artsen wisten haar hartje nog op gang te brengen, maar de hersenschade was toen al te groot. Ze overleed diezelfde nacht.



Sadegül Manti kreeg bij een eerdere opname in een ander ziekenhuis te horen dat ze vasa praevia had. Dit is een complicatie waarbij een of meerdere bloedvaten van de placenta of navelstreng voor de geboorte-uitgang liggen. Een natuurlijke bevalling wordt bij deze complicatie afgeraden, omdat er dan een grote kans is dat het kindje overlijdt.

Geen complicatie

Manti werd in de laatste weken van haar zwangerschap opgenomen in het MMC vanwege buikklachten. Daar werd geconcludeerd dat er geen sprake was van vasa praevia. Om die reden werd er niet meteen ingegrepen. Er werd besloten om haar later in te leiden. Pas toen het niet goed ging met de baby werd er overgegaan tot een spoedkeizersnede.



De ouders vinden dat de eerder vastgestelde diagnose te snel is verworpen door het MMC en dat er eerder een keizsersnede had moeten plaatsvinden.



Het college vindt dat de gynaecoloog ‘op juiste en deugdelijke gronden’ de diagnose vasa praevia heeft verworpen. Dit zou worden bevestigd door het verloop van de bevalling en de resultaten van de na de bevalling uitgevoerde onderzoeken. Om die reden kan haar volgens het tuchtcollege dan ook geen nalatigheid in haar diagnostiek of in haar medisch handelen worden verweten.



‘Hoezeer ook het college beseft dat het overlijden van hun kindje voor klagers zeer traumatisch is geweest, doet dat er niet aan af dat de gynaecoloog daarvan geen verwijt valt te maken’, aldus het college.