Jongeren verkopen stoffige provincie in plaats van vakken vullen bij Albert Heijn

Het provinciehuis in Den Bosch (foto: archief).

DEN BOSCH - “De provincie is een mooie bestuurslaag die eigenlijk alleen voor de fijnproevers is.” Deze woorden schreef Jan Heijman vorige week op zijn Facebookpagina toen hij stopte als lid van Provinciale Staten om wethouder van Oirschot te worden.

De woorden van Heijman, die in de Staten zat namens Lokaal Brabant, zullen door veel mensen worden onderstreept.

Stof poetsen

Toch zijn er jongeren die het stof van het provinciehuis willen gaan poetsen. En Brabant zou eigentijds Brabant niet zijn als dat niet zou gebeuren via een startup (beginnend bedrijf) met een Engelse naam: Young Projects.

Het begon allemaal tijdens de European Social Innovation Week, vorig jaar in Tilburg. De provincie vroeg daar een groep jongeren om mee te denken over de vraag hoe het werk van de provincie beter onder de aandacht van Brabantse jongeren gebracht zou kunnen worden.

Nodeloos ingewikkeld

Die jongeren zagen wel een taak voor zichzelf weggelegd. Ze kwamen met een plan van een startup waarin jongeren zelf de schakel vormen tussen provincie en de Brabantse jongeren. Want ze waren al vrij snel tot de conclusie gekomen dat de provincie nodeloos ingewikkelde taal gebruikt waardoor jongeren snel afhaken. Daardoor zien ze niet dat wat de provincie doet ook belangrijk is voor jongeren.

Brug slaan

Een startup is een bedrijfje en de jongeren hebben bedacht dat daar jonge mensen tegen een vergoeding aan de slag kunnen om een brug te slaan tussen een provincie die het heeft over revolveren (wat niets met cowboys te maken heeft) en odeurunits en jongeren die geen idee hebben waar dat over gaat. Een betaalde bijbaan dus als alternatief voor vakken vullen bij Albert Heijn. En dat staat dan weer goed op je C.V.

Tien jongeren gaan aan de slag in een pilot. Jongeren van verschillende leeftijden, achtergronden en opleidingsniveau's.

Energietransitie

Vijf jongeren gaan de startup organisatorisch zo inrichten dat het nieuwe bedrijfje ook voor andere onbegrepen en onbegrijpelijke overheidsinstanties kan gaan werken. De andere vijf gaan proberen om hun leeftijdgenoten bewust te maken van de noodzaak van energiestransitie. Het omschakelen van fossiele brandstoffen naar bijvoorbeeld wind- en zonne-energie.

De jongeren mogen ook meedenken met een grotemensenbureau dat onderzoekt hoe de vijf Kempengemeenten samen meer duurzame energie kunnen opwekken.

De jongeren hebben tot november de tijd om zichzelf te bewijzen. Dan gaat de provincie onderzoeken of ze meerwaarde hebben.