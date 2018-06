Waar zijn gevaarlijke spoorwegovergangen in Brabant? ProRail opent meldpunt

WOUW - Ongelukken met vrachtwagens op spoorwegovergangen. Het gebeurt steeds vaker, volgens ProRail. De spoorbeheerder wil daarom dat vrachtwagenchauffeurs gevaarlijke situaties melden. Want ook in Brabant gaat het steeds vaker mis. Zo lag vorig jaar het treinverkeer tussen Roosendaal en Bergen op Zoom enkele dagen plat na een aanrijding in Wouw.

Op de Plantagebaan in Wouw ging het vorig jaar mis. Daar reed een trein op een dieplader die op het spoor stond. De chauffeur wilde vlak na de overgang een bocht nemen. Omdat dit niet lukte, reed hij achteruit en kwam hij vast te zitten op het spoor. Het ongeluk gebeurde op vrijdag 28 april. Die maandag erop ging het treinverkeer pas weer normaal rijden.

Flinke schade

Bij het ongeluk raakte een conducteur lichtgewond aan zijn hoofd. De bestuurder van de dieplader kon op tijd zijn voertuig verlaten. Door de botsing ontspoorde de trein en liep het spoor flinke schade op.

Ook op andere plekken in de provincie gingen het al eens mis. Op de spoorovergang van de Megensebaan in Oss reed in 2009 een trein tegen een vrachtwagen. Twee mensen raakten gewond.

Bij de beruchte overgang Orthen in Den Bosch reed in 2014 een intercity op de achterkant van een vrachtwagen die stilstond op de spoorwegovergang. Het treinverkeer lag uren stil.

Een jaar later ging het op dezelfde plek opnieuw mis, toen een trein tegen een schepbak van een shovel reed die op het spoor stond.