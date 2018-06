Wie liet jonge en schuwe katjes expres los uit veilige benches van Zwerfkat Tilburg?

TILBURG - Wie heeft dit gedaan en vooral waarom? Dat vraagt Lisette van Kemenade van Zwerfkat Tilburg zich af. De vrijwilligster van de werkgroep die verwilderde katten vangt, snapt er niks van. Iemand heeft de benches van drie katten opengemaakt, waardoor ze ervandoor zijn gegaan. De diertjes waren juist op een boerderij in Hoek van Holland aan het wennen om daar te kunnen blijven.

“Is het baldadige jeugd? Een ‘dierenvriend’ die dacht dat de katjes waren opgesloten? Of juist een dierenhater? Ik weet het niet”, zegt ze. Maar dat ze er van baalt en geschrokken is, is wel duidelijk. “We steken er zoveel tijd en energie in om deze buitenkanskatjes, zoals wij ze noemen, ergens te kunnen plaatsen. En dan gebeurt er dit.”



Lisette is vrijwilliger bij Zwerfkat Tilburg. Dit is een werkgroep van de dierenbescherming die verwilderde katten in de regio Tilburg vangt en laat nakijken bij een dierenarts. De beestjes worden gesteriliseerd of gecastreerd en vervolgens teruggeplaatst.



“Maar sommige dieren zijn zo verwilderd dat dit niet kan”, legt ze uit. “Daar zoeken we een plek voor op bijvoorbeeld een boerderij of manage. Die willen ze hebben om muizen en ratten te vangen of gewoon om ze te helpen.”





Benches met grof geweld opengemaakt

Zo ook deze drie katjes. Ze waren net vier weken bij een boerderij. Om ze aan de omgeving te laten wennen, worden ze eerst in benches op het terrein gehouden. Tot iemand maandagnacht besloot om die benches open te maken. Met grof geweld volgens Lisette.



“Dit soort katten zijn ontzettend schuw en hebben al een heleboel meegemaakt. Dan ben je hartstikke blij dat we ze eindelijk naar een vaste plek kunnen waar ze goed verzorgd gaan worden. En dan gebeurt er zoiets. Die beesten schrikken zich helemaal rot.”



Lisette maakt zich zorgen om de katten. Hoe komen ze nu aan eten? Durven ze nog terug te komen? Zo niet, overleven ze dan wel? “Eentje is gelukkig alweer weer teruggekomen om te komen eten. En een ander is iets verderop in de struiken gezien. Ik hoop echt dat ze terugkomen.”