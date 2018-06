Kraan sloopt kerk in Moerdijk, eerste stap in nieuw dorpshart: 'Een wonderbaarlijk mooie avond'

Een kraan is woensdagavond begonnen met de sloop van de Stephanuskerk in Moerdijk.

MOERDIJK - Een speciale kraan sloopte woensdagavond een deel van de Stephanuskerk in Moerdijk. Daarmee is er een begin gemaakt aan het nieuwe dorpshart dat er gaat komen. Onder de flinke groep Moerdijkers hing een opgetogen en feestelijke sfeer. "We zijn hier drie jaar mee bezig geweest en nu is dan eindelijk het startsein gegeven."

"Dit is een ontzettende opkikker voor Moerdijk. Het is echt een wonderbaarlijk mooie avond", de blijdschap straalt van het gezicht van Pascal van Valen af. Jarenlang heeft hij zich met de werkgroep ingezet voor een nieuw dorpshart in Moerdijk.

"Ik ben ontzettend blij en ook trots dat ik hier als Moerdijker mag staan en dat het plan nu definitief is. We hebben hier in Moerdijk genoeg praatjes gehoord van de gemeente. Allemaal dingen die niet waar zijn gemaakt. Maar nu is er serieus werk gemaakt van onze plannen."

'Multifunctioneel stadshart'

De plek waar de Stephanuskerk nu nog staat, ligt midden in Moerdijk aan de Steenweg. "De centrale plek van Moerdijk", vult Pascal aan. "De kerk is altijd het gemeenschapshuis geweest en daar gaan we nu dus een nieuw centraal dorpshart van maken."

"Het wordt een multifunctioneel stadshart met een multifunctioneel sportveld waar je op kunt voetballen en basketballen", vertelt Pascal enthousiast terwijl hij naar afbeeldingen van de nieuwe plannen wijst. "Hier aan de rechterkant komt de speeltuin en links van de kerk komt een picknickweide. Jong en oud kan er gebruik van maken."

Nog even wachten

De eerste stappen naar een nieuw dorpshart zijn dus nu gezet. Toch moeten de Moerdijkers nog even wachten voordat ze alle plannen in het echt zien. Over een jaar moet alles af zijn. "Ik denk dat veel andere kernen jaloers op ons zijn", zegt Pascal van Valen.

"Veel kernen kunnen daar alleen maar van dromen en wij krijgen het. Ik hoop hier over een jaar weer te mogen staan en dat we dan niet zoals nu de sloop openen maar ons mooie nieuwe dorpshart."