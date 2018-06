Auto belandt in sloot, bestuurder rijdt rechtdoor op T-splitsing

ETTEN-LEUR - Een automobilist is woensdagavond laat in Etten-Leur met zijn auto in een sloot beland. Dit gebeurde bij de Liesbosweg. De automobilist kwam iets voor halftwaalf vanaf de Moerdijkse Postbaan en reed volgens een omstander rechtdoor op de T-splitsing.

De bestuurder is voor verhoor meegenomen door de politie. Hij raakte lichtgewond aan zijn arm.

Zijn auto is uit de sloot getakeld.