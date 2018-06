Burgemeester Uden teleurgesteld over uitblijven vuurwerkverbod

UDEN - Burgemeester Henk Hellegers van Uden had het graag anders gezien. Hij is voorstander van een landelijk vuurwerkverbod. De Tweede Kamer besliste woensdagavond echter anders. Ze laten het aan de gemeenten zelf om vuurwerk tijdens de jaarwisseling te verbieden.

En daarmee heeft de Kamer het volgens de burgemeester van Uden niet makkelijker gemaakt. Uden gaat nu bekijken wat te doen. Minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kondigde woensdag aan samen met gemeenten te gaan onderzoeken hoe een ‘lokaal verbod kan worden ingericht’.

Volgens de minister vraagt een vuurwerkverbod om ‘lokaal maatwerk, niet om een landelijk verbod’. Hellegers is het niet met hem eens. Dit gezien het jaarlijks aantal vuurwerkslachtoffers in de oudjaarsnacht. “Waarvan er veel niet eens actief betrokken zijn bij het afteken van vuurwerk”, benadrukt de burgemeester.









Het argument dat een vuurwerkverbod niet te handhaven is, noemt Hellegers ‘niet steekhoudend’: “Dat dachten we met het rookverbod ook.” De Tweede Kamer debatteerde woensdag over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de jaarwisseling. De OVV pleitte voor een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.

Zover wil het kabinet niet gaan, bleek eerder al. Onder meer VVD en CDA zijn hierop tegen. Het kabinet neemt zes van de zeven aanbevelingen van het OVV-rapport wel over. Daarmee wordt volgens minister Grapperhaus een ‘grote stap voorwaarts gezet’. Het moet volgens hem leiden tot minder incidenten.

Scholen in de as gelegd

Burgemeester Hellegers pleit al veel langer voor een landelijke vuurwerkverbod. Dit nadat een grote brand in 2014 de basisscholen De Brinck en Jan Bluyssen in Uden tijdens de jaarwisseling volledig in de as legde.