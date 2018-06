Jeffrey Herlings hoopt volgend weekeinde rentree te maken

Jeffrey Herlings, eerder dit seizoen, in actie op een circuit in Duitsland. (Foto: VI Images)

ELSENDORP - Jeffrey Herlings hoopt volgend weekeinde zijn rentree in de MXGP te maken. De motorcrosser heeft zijn zinnen gezet op een comeback tijdens de Grand Prix van Indonesië.

Herlings brak vorige week zijn sleutelbeen tijdens een training in Berghem. De 23-jarige sporter werd direct geopereerd. Het herstel lijkt voorspoedig te verlopen. Een snelle rentree wordt daarom verwacht.





Intensiever trainen

KTM, de werkgever van Herlings, maakt nog een klein voorbehoud over de rentree. De komende dagen gaat de motorcoureur wat intensiever trainen en het is even afwachten hoe zijn lichaam daar op reageert.

Vanwege zijn blessure ontbrak Herlings afgelopen weekeinde tijdens de GP van Lombardije. Zijn grote concurrent in de strijd om de wereldtitel, Antonio Cairoli uit Italië, profiteerde daar optimaal van. De negenvoudig wereldkampioen won beide manches en verkleinde daarmee zijn achterstand op de Brabander in de WK-stand tot twaalf punten.

"Jammer dat Jeffrey er niet bij was", zei Cairoli daarover. "Blessures horen echter bij de sport. Voor mij was het een geweldig weekeinde. De spanning om de wereldtitel is alleen maar groter geworden."